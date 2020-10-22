Доктор медицинских наук Михаил Фаворов, который принимал участие в разработке украинской вакцины от коронавируса, рассказал, что идея создать ее возникла случайно - во время производства украинских тестов на Covid-19. А во время доклинических испытаний ее вводили крысам, мышам и кроликам.

Об этом в ходе брифинга 22 октября заявил Фаворов, видео обнародовано в YouTube.

"Когда мне удалось получить адекватные цифры китайской заболеваемости - в январе, первым возник вопрос: а что будем делать? Тогда же появилась последовательность вируса. И группа украинских ученых, которые разработали у вас в стране тесты для диагностики многих инфекций, это "Диапроф-Мед", они захотели сделать тест на определение антител для диагностики этого вируса", - рассказал Фаворов.

По его словам, украинским ученым удалось создать проект белка, который он считает одним из лучших в мире.

"Мы создали проект белка, один из лучших в мире. Потому что доступны не только антитела класса M и G, меня впечатлила разработка Total-антител, который помогает точно определить сроки болезни. Но сейчас сделан и тест на антиген, который адекватен ПЦР. Он будет сейчас внедряться в качестве дополнительного теста для диагностики", - сообщил эксперт.

При этом во время работы над проектом выяснилось, что среди переболевших Covid-19 людей до 100% имеют антитела к белку, который был разработан.

"Пока мы работали, первое, на что я обратил внимание, что среди людей переболевших до 100% имеют антитела к тому белку, который мы разработали. Это именно то, что мы изучаем. То есть это природный антиген, который, вполне возможно, если станет вакциной, то сможет защитить любого человека", - рассказал Фаворов.

После этого, по словам ученого, начались исследование разработанного белка.

"Он полностью оригинальный, патент принадлежит Украине, "Диапрофу". Мы выяснили, что этот белок является частицей, он сворачивается в шарик 25 наноментров. О чем это говорит? О том, что шарик имеет 3D-эффект, и заболевание будет взаимодействовать только с шариком. Потом мы проиммунизировали кроликов, мышей, крыс - кого мы только ни иммунизировали. И все дали очень хороший умный ответ. Это говорило о том, что антитела вырабатываются и этот белок может стать вакциной", - сообщил Михаил Фаворов.

По его словам, после этого он сообщил о результатах исследования главе украинского Минздрава Максиму Степанову.

"Мы поставили Максима Владимировича в известность. И что мы по определению должны показать, что наш белок нейтрализует вирус. Вот это у нас заняло много времени. Потом мы выяснили, что то, чем иммунизировали, не нарушает структуру клеток. И с этого момента мы можем начинать делать вакцину. Это будет долго, три фазы. Но уже ясно, что со временем мы сможем получить препарат, который будет защищать от Covid", - сказал Фаворов.

Фаворов о разработке украинской вакцины - с 06:00

Напомним, "Страна" писала о том, что Михаил Фаворов был представлен в Офисе президента во время презентации отечественной вакцины как международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии. На данный момент он живет и работает в США. На своей странице в Facebook он представляется как президент DiaPrep System Inc и отмечает работу в CDC (Центр по контролю и профилактике заболевания США).

Также мы писали о том, что 22 октября Максим Степанов, глава украинского Минздрава, заявил, что Украина успешно завершила доклинические испытания своей вакцины от Covid-19.