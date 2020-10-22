Уже этой ночью в США пройдет последний раунд предвыборных дебатов между действующим главой государства, кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом, демократом Джо Байденом.

Мероприятие пройдет в Университете Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси), модерировать его будет корреспондент NBC News Кристен Уэлке. Начало дебатов намечено на 21:00 по местному времени (04:00 по Киеву), они продлятся полтора часа. Прямую трансляцию будет вести CBS News на своем YouTube-канале.

Как мы сообщали ранее, темами дебатов станут:

Коронавирус;

Американские семьи;

Расовые взаимоотношения в США;

Изменение климата;

Национальная безопасность;

Лидерство.

Ранее в Комиссии по президентским дебатам сообщили, что микрофоны Трампа и Байдена будут время от времени отключаться, чтобы оппоненты не перебивали друг друга, как на прошлых дебатах. При этом кнопка отключения звука не будет использоваться в открытой части дебатов, тем не менее действующий президент раскритиковал новую инициативу.

"Отключение (микрофонов) - это очень нечестно", - заявил Трамп в среду перед предвыборным митингом.

В свою очередь советники президента США призвали его изменить тактику поведения на дебатах и позволять Байдену больше говорить, чтобы тот мог в лишний раз оговориться.

"Некоторые люди считают, что надо позволить ему (Байдену - Ред.) говорить, потому что он теряет цепочку мыслей и не выражает их. Но мы посмотрим, что произойдет", - отметил Трамп.

По данным журналистов, американский политтехнолог Алекс Конант посоветовал Трампу в ходе дебатов озвучить своим сторонникам окончательные аргументы касательно того, почему он должен пойти на второй срок.

"Последние дебаты дают Трампу возможность представить финальный аргумент - почему он заслуживает (быть президентом - Ред.) еще четыре года, и почему Байден будет плохим президентом", - сказал Конант.

В свою очередь в лагере Байдена полагают, что подход Трампа к дебатам является попыткой отвлечь американцев от пандемии коронавируса и связанных с ней экономических проблем.

В то же время, Байдену, вероятно, придется отвечать на волну критики, которая поднялась в связи с обвинениями его сына в коррупции и связях с украинской компанией Burisma. Также демократу необходимо будет доказать, что Трамп не должен пойти на второй срок из-за того, что тот якобы подвел страну в сложный период.

"Он знает, что люди хотят услышать, как мы собираемся помочь рабочим семьям прожить до конца месяца и оплачивать аренду. Вот что заботит людей. Мне нравится в Джо Байдене как раз то, что он не болтает о детях других людей", - сказала кандидат в вице-президенты США от демократов Камала Харрис.

Видео: YouTube/ CBSN

Стоит отметить, что по данным недавнего опроса газеты The Guardian и компании Opinium Research, Байден опережает Трампа по популярности на 17%.

Напомним, первый раунд предвыборных дебатов в США прошел 30 сентября. В ходе них Трамп перебил Байдена 71 раз. При этом симпатии большинства телезрителей оказались на стороне Байдена.

Второй раунд дебатов был запланирован на 15 октября, однако был отменен после того, как у Трампа подтвердилась коронавирусная болезнь и он отказался участвовать в дебатах в онлайн режиме.