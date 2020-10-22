Украина завершила доклиническую фазу испытаний вакцины от Covid-19, она имеет хорошие перспективы. Теперь начнется клиническая фаза, которую профинансирует государство.

Об этом во время брифинга в четверг заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Это будет достаточно длительный срок, чтобы завершить все необходимые испытания", - сказал Степанов.

По словам министра, разработкой вакцины занимался американский консорциум совместно с украинскими учеными.

"Во вторник мы вместе с учеными презентовали президенту работу, которая длилась 6 месяцев, по разработке, прохождения доклинической фазы вакцины против Covid-19. Эта фаза состоит из нескольких больших моментов. Можем сказать, что она пройдена, что в рамках проведения этой доклинической фазы было выяснено, что этот кандидат на вакцину имеет достаточно хорошие перспективы", - сказал Степанов.

По его словам, так как эта фаза завершена, ученые приступят к клинической фазе. Ее начнут при полной поддержке государства с точки зрения финансирования всех процессов.

"Понятно, впереди долги срок, потому что мы говорим про серьезный иммунобиологический препарат. Я хочу ответить скептикам, что в Украине не можем быть своей вакцины. Пора прекращать этот комплекс неполноценности…", - заявил Степанов.

Напомним, 20 октября президенту Владимиру Зеленскому сообщили о создании украинской вакцины от коронавируса.

"Страна" уже писала все, что известно об украинской вакцине от коронавируса, которую представили Зеленскому.