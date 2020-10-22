Стало известно, что заработная плата президента Украины Владимира Зеленского за сентябрь составила 28 тыс. гривен.



Об этом сообщается в ответе Государственного управления делами для новостного портала "Українські новини".



В сообщении говорится, что заработная плата Владимиру Зеленскому в сентябре 2020 года начислено в размере должностного оклада - 28 000 гривен. Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.д.) Президенту Украины не установлено.



Так, в то же время из начисленной президенту Украины суммы было удержано 5 460 гривен налогов и сборов. Соответственно, выданная Владимиру Зеленскому зарплата за сентябрь составила 22 540 гривен.

К тому же мы можем отметить, что ограничение на время карантина заработных плат в органах государственной власти 47,2 тысячи гривен главы государства не коснулось, поскольку начисляемая ему сумма законодательно зафиксирована на уровне 28 тысячи гривен.

Ранее в "Стране" сообщали, что о сумме заработной платы Кличко без надбавок и премии.



Также говорили о начисленной зарплате спикера Разумкова за сентябрь.