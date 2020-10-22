В четверг, 22 октября, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова провела встречу с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин во время которой рассказала о ходе реформы прокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора на своей странице в Facebook.

По словам Венедиктовой, сейчас идет третий этап реформы - аттестация прокуроров местных прокуратур.

"Даже несмотря на пандемию, у нас сейчас достаточно высокая явка прокуроров местных прокуратур - около 80%. Это свидетельствует о повышении доверия к реформе. Те же, кто не смогут сейчас из-за болезни принять участие в тестировании, смогут сдать экзамены позже", - сказала Венедиктова.

Как сообщается, Кристина Квин поблагодарила главу Офиса Генпрокурора за проведение аттестации и заявила о готовности американской стороны оказывать содействие в этом процессе.

Отметим, что переаттестация прокуроров была инициирована экс-генпрокурором Русланом Рябошапкой и вызвала критику в профессиональных кругах.

Например, экс-генпрокурор Святослав Пискун заявил, что реформа Рябошапки нанесла окончательный удар по прокуратуре. "Он просто развалил систему", - считает Пискун.

Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/ pgo.gov.ua

Кристина Квин. Фото: facebook.com/ pgo.gov.ua

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский заявил, что уволит Венедиктову, если не увидит результатов ее работы до конца года.

Также рассказывали, как в июле генпрокурор во время встречи с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза рассказала о ходе реформы прокуратуры и аттестации прокуроров.