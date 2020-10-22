Народные депутаты от "Слуги народа" уже собираются возвращаться в Киев со своей поездки на Донбасс. По ее результатам глава фракции Давид Арахамия выступит на пресс-брифинге, однако провести его могут уже после местных выборов.

Об этом в четверг, 22 октября, "Стране" рассказал источник во фракции.

"Сейчас они (депутаты - Ред.) уже собираются в Константиновке, будут возвращаться в Киев. По результатам поездки будет итоговый пресс-брифинг с Давидом Арахамией (главой фракции - Ред.), руководителями комитетов, которые были на Донбассе. Пока даты брифинга нет, но думаю, что он будет уже после выборов, так как делать его в субботу или в воскресенье - точно не стоит. Будет восприниматься как пиар", - заявил собеседник.

Источник добавил, что нардепы, которые до этой поездки не были на Донбассе, находятся "под сильным эмоциональным впечатлением".

"Ну, вот, например, полуразрушенный дом. Одна часть разрушена, а та, что уцелела - там люди живут. Представляете себе какие таки условия, а плюс зима идёт. С людьми тоже пообщались, конечно, все по разному реагировали. Понятно, что гражданские, которые жили под обстрелами, хотят мира, лишь бы не стреляли", - говорит источник.

Тот самый дом, который впечатлил "слуг"

Ранее мы рассказывали о том, как поездка "слуг" на Донбасс 21 октября началась с конфликта между военными и Арахамией из-за слов о сокращении армии.

Также глава фракции заявил, что нардепы провели ночь на Донбассе в землянках и бункерах на линии фронта.