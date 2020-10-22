В шести крупнейших социологических компаниях заявили, что не ведут переговоры со "Слугой народа" по проведению 25 октября всеукраинского опроса по пяти вопросам, который анонсировал президент Владимир Зеленский.

Об этом пишут "Украинские новости".

Так, по данным на вечер 21 октября соцгруппа "Рейтинг" сказала агентству, что представители власти не обращались к ней с подобными просьбами.

"Партия "Слуга народа" не обращалась к социологической группе "Рейтинг" относительно заключения договора на проведение 25 октября анонсированного Владимиром Зеленским всеукраинского опроса "5 вопросов от президента Украины", - говорится в ответе компании на запрос издания.

Кроме того, остальные компании, к которым в четверг обращалось агентство, заявили, что с ними подобные переговоры не ведутся.

"Нет, с нами это не обсуждали. Даже не знаю, кто это может проводить", - сказал генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

По его информации, к опросу не пытались привлечь Институт социологии Академии наук.

"К нам не обращались. Самим интересно, с кем они договариваются. Мы не знаем тех, к кому бы действительно обращались", - сказал заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.

Фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" и Центр "Социальный мониторинг" также ответили, что к ним по этому вопросу никто не обращался и никаких переговоров в этой связи не проводится.

"С нами никаких переговоров не было. К нам не обращались относительно участия в этом опросе", - так же ответил директор центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS Александр Чашковский.

Отметим, что на прошлой неделе "Рейтинг" и КМИС проводили опросы об инициативе Зеленского. Однако в КМИС указали, что провели его по собственной инициативе, а "Рейтинг" информацию о заказчике в исследовании не указал.

Напомним, ранее "Страна" детально проанализировала все пять вопросов - в частности, о легализации каннабиса, свободной эк