В Великобритании мужчина в костюме супергероя Человека-паука забрался на лондонскую Башню Елизаветы, известную своим колоколом Биг-Бен. Там он протестовал против карантина в Манчестере, который недавно ужесточило британское правительство.

Об этом в четверг, 22 октября, сообщает газета The Independent.

По данным полиции Вестминстера, что мужчина в возрасте примерно 60 лет забрался по строительным лесам на башню в 07:50 (05:50 по Киеву) и пробыл там около двух часов.

Оказавшись на башне, протестующий вывесил на лесах два плаката. "Никакого локдауна третьего уровня на севере, если только всему региону не будут выделены еще два миллиарда фунтов стерлингов... иначе восстание" и "Черные и все жизни имеют значения".



"Мужчина, в возрасте 60 лет, спустился около 09:45 (07:45 по Киеву). Его проверила служба скорой помощи Лондона, затем он был задержан по подозрению в незаконном проникновении", - сообщила позднее полиция.

Стоит отметить, что накануне происшествия правительство Великобритании ввело в Манчестере самый высокий - третий - уровень ограничений в связи с распространением коронавируса, несмотря на возражения местных властей, утверждавших, что ограничения приведут к экономическому коллапсу в городе.



Администрация Манчестера просила оказать финансовую помощь в 90 миллионов фунтов стерлингов, затем снизила эту сумму до 65 миллионов фунтов стерлингов. Тем не менее правительство Британии в одностороннем порядке решило повысить уровень ограничений до высшего, предложив городу 60 миллионов фунтов стерлингов.

Во вторник власти Манчестера отказались от поддержки, обвиняя правительство в проведении политики, ведущей к "повышению бедности, бездомности и лишений". Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что, несмотря на отказ мэра Манчестера от финансовой помощи, средства поступят напрямую в городские округа.

Anti-tier 3 lockdown protester scales Big Ben scaffolding pic.twitter.com/kUKpWAGaEM — The Independent (@Independent) October 22, 2020

Напомним, ремонтные работы начались над лондонской Башней Елизаветы, в которой находится знаменитый колокол Биг-Бен, в 2017 году. Решение о реставрации объекта было принято в связи с заключением специалистов, которые выяснили, что в ремонте нуждаются маятник, механизм часов и сама башня. Ремонт, как ожидается, продлится до 2021 года, за это время колокол будет звонить только по особым случаям.

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