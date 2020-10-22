Венгерские и Мексиканские ученые выяснили, что зрительная кора собачьего мозга не может отличить затылок от лица как людей, так и других собак. Было проведено фМРТ-исследование с участием 20 собак и 30 добровольцев-людей, по результатам которого зрительная кора собачьего мозга могла распознать других собак и отличить их от человека, специфичная для распознавания лиц активность наблюдалась только в зрительной коре человека.



Об этом сообщается в статье The Journal of Neuroscience.



Известно, что многие виды домашних животных умеют распознавать человека, они для этого пользуются, как человек, зрением. Но при этом понятно, что распознавание лица человека и лиц сородичей у животных должно отличаться, как правило, на уровне работы головного мозга.



Так, ученые под руководством Аттилы Андикса (Attila Andics) из Будапештского университета и его коллеги решили изучить это на примере домашних собак. Вместе с мексиканскими коллегами они провели два отдельных фМРТ-эксперимента: первый с участием 20 собак, живущих с людьми, второй же с участием 30 здоровых людей. Все собаки ранее уже принимали участие в подобных исследованиях и были обучены сидеть в сканере смирно (без использования седативных препаратов или сдерживающих ремней).



"Во время сканирования участникам необходимо было рассматривать ролики с изображением лиц и затылков незнакомых людей и собак. Полученную активность затылочных долей (в них находится зрительная кора) затем сравнивали друг с другом в зависимости от условия: так, например, активность мозга людей при просмотре затылка сравнивали с активностью, полученной при наблюдении за лицом, и ту же активность затем сравнивали у собак", - сообщается в материале.

В отличие от человеческого мозга, который мог отличить лицо от затылка, мозг собак мог отличить только один вид от другого. В итоге, исследователи выяснили, что зрительная кора мозга собак может распознать себе подобных и отличить их от представителей другого вида. Но в их мозге не оказалось специального отдела, который бы отвечал за распознавание лиц, неважно, человеческих или собачьих. Несмотря на то, что это было показано ранее: в отличие от мозга человека, отделы зрительной коры мозга собак не настроены на специфичное распознавание лиц и, как оказалось, других частей головы.



Напомним, что собаки, в первую очередь, обращают внимание на интонацию хозяина.



Также ученые объяснили, как собаки ориентируются на больших расстояниях.