Ученые из Будапештского университета провели исследования над 217 собаками породы бордер-колли, чтобы определить их поведение и изменения в настроении с возрастом. Благодаря данному исследованию выяснилось, что собаки подвержены кризису среднего возраста, как и люди.

Об идет речь в исследовании "Individual and group level personality change across the lifespan in dogs" ("Изменение личности на индивидуальном и групповом уровне на протяжении жизни у собак") , опубликованном в научном журнале Scientific Reports.

Так, ученые наблюдали за животными в возрасте от 6 месяцев до 15 лет. Они выяснили, что в определённый момент жизни многие собаки проходят через "смену личности". В рамках эксперимента ученые проверяли, насколько животным был интересен новый опыт. Для этого им предлагали изучить незнакомое помещение и встретить нового человека. После этого ученые смотрели на поведение животных во время изоляции и на то, как они реагируют на угрожающие жесты.

Согласно данным исследования, после 6 лет характер собаки практически меняется. У некоторых животных всё же появлялись новые особенности поведения, но в большинстве случаев к этому возрасту характер собаки формируется окончательно и практически не меняется до конца жизни.

Так, например, такие качества, как внимательность и способность собак справляться с трудными ситуациями, развиваются до трех лет, а затем, где-то к шести годам они "встают на плато". Таким образом, у животных кризис среднего возраста длится в среднем 3 года.

Как отметили ученые, через 4 года они провели повторные тесты, чтобы проверить, насколько изменилось поведение животных. "Наблюдение за одними и теми же собаками в течение четырех лет позволило нам решить не только вопрос о стабильности личности, но и о том, существуют ли индивидуальные различия в развитии личности", - пояснили исследователи.

