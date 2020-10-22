Кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Попов планирует запустить программу капитального ремонта киевских хрущевок, а также снизить квартплату, переложив оплату обслуживания придомовых территорий на городской бюджет.

Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

"Программа капитального ремонта устаревшего жилого фонда – это то, что необходимо разработать уже сейчас. Это не быстрый проект, но он необходим, поскольку в устаревшем жилом фонде живут 400 тысяч киевлян", - сказал Попов.

По словам кандидата в мэры Киева, необходимо применить опыт европейских стран, успешно реализовавших подобные программы, чтобы ускорить решение вопроса в столице.

"В этот проект необходимо заложить и полный капитальный ремонт старого жилого фонда, и замену устаревших коммуникаций. Также мы предусмотрим средства на замену асфальта на междомовом пространстве и модернизацию освещения", - заявил Александр Попов.

При этом, по плану Попова, оплату обслуживания придомовых территорий должен взять на себя вместо жителей Киева городской бюджет, что позволит снизить квартплату на 20-25%.

Напомним, ранее Попов заявил о планах по постройке 17 станций метро в столице. Также мы писали о том, что он намерен открыть в Киеве медамбулатории, ликвидированные при Супрун.