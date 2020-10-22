Президент Владимир Зеленский предлагает назначить бывшего гендиректора "Укроборонпрома" и экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса представителем государства в наблюдательном совете Ощадбанка.

Об этом говорится в документе, который обнародовал в соцсети Facebook народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.

Согласно нему, Зеленский отзывает из наблюдательного совета Ощадбанка Юрия Храмова, назначенного по представлению президента, и предлагает назначить вместо него Абромавичуса.

"За удачное разграбление Укроборонпрома, литовский гастарбайтер Абромавичус будет назначен в наблюдательный совет Ощадбанка. Теперь будет уничтожать госбанк", - написал нардеп.

Напомним, 6 октября Зеленский уволил Абромавичуса с должности руководителя "Укроборонпрома".