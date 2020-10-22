В четверг, 22 октября, президент Владимир Зеленский дал интервью четырем каналам: "Украина", 1+1, ICTV и "Интер". В нем он говорит о коронавирусе, сотрудничестве с МВФ, украинской вакцине от коронавируса, почему украинцев спросят о легализации каннабиса и зачем нужна свободная экономическая зона в Донбассе.

Интервью "Осень 2020: победы и вызовы" заняло менее часа эфирного времени.

"Страна" проследила за тем, что сказал президент в интервью.

18:55 Еще некоторые итоги интервью.

"Обращает на себя внимание наезд Зеленского на мэра Харькова Кернеса. Президент фактически обвинил его (и других мэров) в саботаже мер против коронавируса. При том, что сам Кернес затем коронавирусом и заразился.

"Повсюду заведены уголовные дела после чего головы тех или иных городов берут их себе в риторику. Выходят и говорят: "Так как выборы - меня хотят сбросить". А не из-за него погибло большое количество людей.

Например, я ничего плохого не желаю мэру Харькова. Он сейчас болеет. Но важная вещь. Мы говорили с ним несколько раз. Затем он нас послушал и остановил метро, когда чувствовал, что количество заболевших растет. После этого он говорил, что все будет хорошо. Сейчас он заболел, к сожалению, и ситуация у него сложная", - сказал Зеленский.

18:47 "Интервью закончилось. Самое общее впечатление - очень сумбурное и не конкретное.

Иногда заявления Зеленского просто напоминали поток сознания.

Непонятно, додаст ли оно голосов его партии на выборах или наоборот отнимет", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

18:41 Зеленский сам перешел на тему украинской вакцины. "Она уникальна, потому что не такая, как остальные". Но если чья-то вакцина подтвержденная будет раньше, то ее закупят раньше. Не уточнил, будут ли брать российскую.

Сказал, что в любом случае украинцев будут вакцинировать несколько лет.

18:40 "Головы могут полететь. Это правда", - Зеленский допустил увольнения в Кабмине. Правда, фамилий не назвал.

18:38 Зеленский заявил, что слова Шмыгаля о том, что пенсий через 15 лет не будет - "чистая правда". Но уточнил, что это если в стране не будет бизнеса и налогов.

18:37 "Я откажусь от президентской пенсии".

18:36 "Пенсионеры 80+ лет получают достаточно высокие деньги".

18:32 Пошла тема каннабиса. "Важно это ввести. Не надо говорить и врать, какие там наркотики". Журналисты спрашивают, зачем спрашивать у людей то, в чем компетентны медики-наркологи. Зеленский отвечает, что "люди разберутся".

"Как может обычный человек из Коломыи решить - нужно ли легализовать канабис?" "Люди у нас умные, пусть читают, узнают". Отверг предположение, что этот вопрос призван мобилизовать молодежь на выборы.

18:28 "Было невозможно отказаться от МВФ, но это зависимость от того, что у нас экономика слабая". Сказал, что это это его личное мнение, что все условия МВФ выполнены. Намекнул, что в Украине есть люди, которые блокируют новый транш кредита.

"Мы не можем жить без западных денег. У нас был первый транш. Я знаю, что мы все выполнили для второго. Но в Украине есть люди, которые лоббируют, чтобы нам помешать. Но я их не назову до выборов. После - тоже не назову".

18:26 Президент заявил, что не скажет, что именно спросит у Запада по поводу Будапештского меморандума. "Я не могу вам сказать всю мою стратегию". И упомянул, что не зря строит военные базы. Туманно намекнул, что если Запад откажет, "то Украина сама будет решать свою судьбу".

"И военные базы, и соглашения с Британией и Турцией - часть этого плана", - сказал Зеленский. То есть, судя по всему, президент действительно намерен использовать опрос для обоснования размещения иностранных баз в Украине.

18:24 Зеленский заочно полемизирует с Порошенко. Говорит, что словесные требования к России вернуть Крым или выплатить деньги на восстановление Донбасса, не работают.

18:19 Зе спрашивают, зачем задавать вопрос про СЭЗ на Донбассе, если по региону есть более насущные темы. Президент толком не отвечает. Но говорит, что не знает, сколько надо денег на восстановление оккупированного Донбасса. Но пока можно что-то сделать с подконтрольной частью региона.

18:18 Вопрос о посадках. "В ближайшее время НАБУ должна показать результаты. Мы с ним об этом говорим". Но тут же говорит, что не влияет на правоохранительные органы. И обещает, что может поменять их руководство.

18:16 Президент говорит, что уголовные дела на мэров за нарушение ковид-правил не заводят, чтобы "царьки в регионах" не использовали это на выборах.

18:15 Зе предложил дать полиции право штрафовать за отсутствие маски без суда.

18:13 У Зеленского спросили, почему никого не штрафует за нарушение карантина. "Посоветуйте депутатам изменить законы, у вас монобольшинство". "Они все политики, они боятся", - отвечает Зеленский. В общем пока пытаются создать впечатление, что интервью острое.

18:11 "Никто не хочет локдауна". Зе говорит, что итальянский вариант в Украине исключен. "При 6000 заболевших в день они выбирали, кого спасать, а кого нет. Сегодня 6700 у нас сегодня, но качество лечения... Возьмите Францию, Италию - у нас самый низкий показатель смертности".

18:10 Зеленского спрашивают, когда врачам будут платить по 20 тысяч. Ведь деньги не заложены в бюджет. Зеленский говорит, что бюджета еще нет.

18:07 Отвечает на вопрос журналиста, почему из ковидного фонда потратили деньги на дороги. Зеленский говорит, что так изначально и планировалось. "Это в том числе дороги до больниц, куда будут ехать люди".

18:05 И дальше о ковиде. "Никакой подготовки в Украине к таким трагических вызовам не было". Говорит, что теперь подготовка есть.

18:04 Зеленский говорит, что локдаун могут ввести не из-за коек - их хватает - а из-за нехватки врачей.

18:00 Интервью началось

17:45 Интервью Владимира Зеленского сегодня анонсировала его пресс-секретарь Юлия Мендель. Она сообщила, что оно было "почти без планирования, без ограничений или цензуры" и что это самое открытое интервью президента Украины.

"Обсуждали каждую проблему до мелочей. Владимир Зеленский, как всегда, искренен до последней капли. Объясняет ситуацию изнутри столько, сколько надо: как идет сотрудничество с МВФ, почему спрашивает людей о легализации каннабиса, будет украинский вакцина против "короны", как продвигаются мирные переговоры, в конце концов, где посадки? Раз за разом у Президента возникают эмоции, и новые рассказы все больше поражают тележурналистов. Например, о том, какое сопротивление пришлось пережить, чтобы назначить нового главу Геокадастр, и как он обнаружил 5 млн гектаров украденных земель, или то, чем реинтеграция Донбасса без свободной экономической зоны невозможна. Во время интервью атмосфера была, буквально, наэлектризована информацией, динамичностью, заинтересованностью" - написала Юлия Мендель.

Владимир Зеленский во время интервью. Фото: facebook.com

17:30 Медиаконсультант из Офиса президента Михаил Подоляк назвал записанное интервью идеальным журналистским форматом, расхвалил Владимира Зеленского, и описал, что интервью готовили в ускоренном режиме.

"На подготовку объемного часового интервью для четырех телеканалов, кстати, понадобилось всего часов 8-10 (от появления идеи до ее технической реализации). Что говорит о крутом профессионализме наших телеканалов-мейджоров. Президент отвечает откровенно. Ведет дискуссию, когда не просто ответ/вопрос, а жесткие уточнения журналистов, едкие ремарки. Это и близко не постановочное шоу. И потому что ВА готов к любому поворота разговора. И потому что собрав журналистов за несколько минут до начала, единственное, что я им сказал: "зададите любые вопросы и сами будете модерировать встречу... терзайте - у вас на это ровно час")..."