Министерство внутренних дел призвало украинцев в день выборов 25 октября не допускать физическое насилие против волонтеров, которые будут проводить опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк на брифинге в Киеве 22 октября.

"Кому-то это может нравиться, кому-то нет. Но нельзя путать грешное с праведным... Высказывайте свою позицию в СМИ, обращайтесь в суд. Мы предостерегаем от любых методов физического воздействия, от любого насилия и любых провокаций по отношению к этим людям. В таких условиях сотрудники Нацполиции будут реагировать соответственно и будут пресекать правонарушения законными методами", - сказал советник.

По словам Шкиряка, вопрос оснований проведения опроса - не является сферов ответственности правоохранительных органов, для его обжалования - существуют правовые конституционные механизмы. Вместе с тем правоохранители будут следить за порядком.

Ранее с соцсетях начали призывать к препятствовании опросу, который был анонсирован в день выборов 25 октября, в том числе переворачивать столики, разбрасывать и рвать документы и прочее.

Напомним, ранее на Всеукраинский опрос Зеленского подали в суд.

Также сообщалось, что более половины украинцев считают опрос Зеленского предвыборной технологией.

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