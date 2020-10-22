Антирекорд по суточному приросту новых случаев Covid-19, вслед за Украиной, зафиксировали в двух других странах Люблинского треугольника - Польше и Литве. Там общее число больных выросло на 12 107 и 424 соответственно. Ситуация с коронавирусом ухудшается и в других странах Европы.

Об этом информируют пресс-службы здравоохранительных ведомств.

Так, в Польше с начала эпидемии коронавирусной болезни лаборатории подтвердили 214 686 случаев (+12 107 за сутки), выздоровели 102 204 пациентов (+3 320) человек, скончались 4 019 (+168). По последним данным, количество активных больных в Польше составило 108 463 (+ 8 619).

В Литве с начала эпидемии подтвердили 8 663 случаев Covid-19 (+424 за сутки), выздоровели 3 773 пациента, скончались 125 человек (+5).

Также антирекорд побили в Чехии (+14 968 случаев за сутки) и Германии (+11 287). В этих странах рекордные показатели были превышены почти на 3 тысячи случаев.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки выявили рекордное число случаев коронавируса - 7 053. Общее число заболевших таким образом достигло отметки в 322 879 человек.

Ранее мы писали, что глава Европейского Совета Шарль Мишель созывает экстренный саммит лидеров стран Евросоюза из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавирусной инфекции на континенте.