В четверг, 22 октября, в Одесской области, где недавно расстреляли криминального авторитета, мужчина открыл стрельбу возле дома своей сожительницы и убил ее несовершеннолетнего брата. Злоумышленника задержали.



Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.



Так, по данным правоохранителей, в Ширяевском районе, 36-летний мужчина пришел с охотничьим ружьем домой к своей сожительнице, с которой накануне поссорился. Во дворе он начал стрелять, на громкие звуки прибежал 16-летний брат женщины. Несколько пуль попали мальчику в живот и грудь.



Преступник прекратил свои действия только после вмешательства отца подростка, который бросился на него с кулаками и отобрал оружие. Пострадавшего парня госпитализировали, но он умер от огнестрельных ранений грудной клетки и брюшной полости.



"Пока родственники пытались спасти ребенка, правонарушитель скрылся. Был введен план "Перехват". Автомобиль злоумышленника разыскали на краю села: он скрыл его в овраге, а сам убежал в поля. Через несколько часов правонарушителя нашли в районном центре, где он искал убежища у знакомых. Ружье с гильзами изъяли с места происшествия. Пока не известно, кто владелец оружия и как оно оказалось у злоумышленника.", - сообщается в оперативной сводке.



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 Уголовного Кодекса Украины). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.



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