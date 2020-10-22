В первый раз появились детали самой страшной катастрофы в истории Земли, после нее вымерло почти 100 процентов морских и 75 процентов сухопутных животных. Немецкие ученые из Центра изучения океана и Центра изучения геологических наук имени Гельмгольца предполагают, что возможно повторение произошедшего на нашей планете 252 миллиона лет назад.



Об этом сообщает издание EurekaAlert.



Так, специалисты считают, что одной из причин глобальной катастрофы стала вулканическая активность на территории нынешней Сибири.



"Ученые исследовали раковины ископаемых брахиопод, которые были отложены на дне мелководных шельфовых морей океана Тетис 252 миллиона лет назад. У них были измерены изотопы элементов бора, что позволило установить изменение значений pH морской воды до и после катастрофы. Отмечается, что уровень pH влияет на содержание углекислого газа в атмосфере", - говорится в материале.



Немецким специалистам удалось установить, что из-за огромного количества вышедшей на поверхность Земли магмы произошел выброс парникового газа. Он накапливался в атмосфере несколько тысячелетий и в результате это привело к потеплению на планете и подкислению океана. Что, в свою очередь, поспособствовало тому, что исчезли морские кальцифицирующие организмы.

В следствии, парниковый эффект вызвал повышение температуры и химическое выветривание на суше. Воздействие сразу нескольких неблагоприятных факторов уничтожило разные группы животных.

Руководитель группы исследователей Хана Юрикова переживает, что темпы накопления парникового газа сейчас в 14 раз превышают темпы, наблюдаемые во время величайшей биологической катастрофы в истории Земли.



Напомним, что ученые высказали опасения о том, что Земля превратится в глобальный парник.



Также мы говорили о том, что в результате глобального потепления могут исчезнуть больше половины всех рыб на Земле.