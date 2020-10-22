В зоопарке Диренпарк в городе Амерсфорте произошла необычная кража - пара африканских пингвинов-геев похитила яйцо у пары пингвинов-лесбиянок.

Причем, пара это сделала повторно.

Об этом сообщает таблоид DailyMail.

Смотритель зоопарка Сандер Дрост рассказал, что предыдущий факт кражи он наблюдал со стороны самцов в ноябре прошлого года. Они также выкрали яйцо, но тогда оно оказалось пустым.

Он считает, что и нынешнее яйцо, скорее всего, тоже пустое, так как оно не оплодотворено. Но пока пингвины об этом не знают и по очереди высиживают украденное яйцо.

Таблоид отмечает, что эта пара пингвинов бесплодна, но уже успешно высидела яйцо в 2018 году.

Также отмечается, что однополые пары у животных встречаются в природе у более чем 450 видов.

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