В Нидерландах два пингвина-гея выкрали яйцо у пингвинов-лесбиянок
В зоопарке Диренпарк в городе Амерсфорте произошла необычная кража - пара африканских пингвинов-геев похитила яйцо у пары пингвинов-лесбиянок.
Причем, пара это сделала повторно.
Об этом сообщает таблоид DailyMail.
Смотритель зоопарка Сандер Дрост рассказал, что предыдущий факт кражи он наблюдал со стороны самцов в ноябре прошлого года. Они также выкрали яйцо, но тогда оно оказалось пустым.
Он считает, что и нынешнее яйцо, скорее всего, тоже пустое, так как оно не оплодотворено. Но пока пингвины об этом не знают и по очереди высиживают украденное яйцо.
Таблоид отмечает, что эта пара пингвинов бесплодна, но уже успешно высидела яйцо в 2018 году.
Также отмечается, что однополые пары у животных встречаются в природе у более чем 450 видов.
Ранее "Страна" рассказывала, как в Антарктиде нашли мумии замороженных пингвинов возрастом 5 тысяч лет.
Еще мы публиковали видео с редчайшим черным императорским пингвином.