В посольстве США пожелали украинцам, чтобы местные выборы 25 октября прошли безопасно и успешно. Также поверенная по делам США в Украине Кристина Квин заявила, что независимо от результатов, проведение первого со времени реформы децентрализации голосования - подтверждение живой украинской демократии.

Соответствующее видеообращение Квин опубликовано в Twitter посольства.

"В это воскресенье в Украине пройдут первые местные выборы со времени введения новых реформ децентрализации. Независимо от результатов выборов, это подтверждение живой украинской демократии будет свидетельством прогресса, достигнутого Украиной в ответ на стремления своего народа к процветанию, безопасности, прозрачности и верховенству права", - сказала Квин.

По ее словам, украинцы должны соблюдать правила, установленные в связи с пандемией коронавируса, чтобы защитить себя и других.

"Пока граждане Украины готовятся отдать свои голоса в это воскресенье, я желаю всем безопасного и успешного дня выборов", - заявила Квин.

Так як цієї неділі відбуватиметься волевиявлення українців, Тимчасова повірена у справах США Квін бажає кожному виборцю безпечного та здорового дня виборів. Послухайте її повідомлення. pic.twitter.com/jLHKdQoT70 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 22, 2020

Напомним, МВД Украины из-за выборов перешло на усиленный режим работы.

Также мы писали о том, что из-за нарушений избирательного законодательства в Украине открыли почти полтысячи уголовных дел.