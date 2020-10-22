В Киевской области полиция предотвратила похищение малолетнего ребенка - дочери украинского блогера и телеведущей Алены Лоран. Похитителем оказался сосед, который требовал за ребенка 200 тыс. долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора и сама Лоран в Инстаграме.

"На территории Киево-Святошинского района Киевской области участники организованной группы похитили шестилетнюю дочь блогера и ведущей одного из украинских телеканалов с целью дальнейшего получения материальной выгоды в размере 200 тыс. долл. США за возвращение ребенка. Они тщательно готовились к совершению преступления, распределив между собой роли и арендовав здание, в котором намеревались содержать ребенка", - говорится в сообщении.

Во время спецоперации похищение было предотвращено, а злоумышленники задержаны.

"Совершение преступления происходило под контролем правоохранителей. Во время передачи 150 тыс. долларов США лица, причастные к похищению, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Ребенка вернули родителям", - рассказали в прокуратуре.

Сейчас преступникам готовят сообщение о подозрении и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

По словам самой Лоран, похищение не удалось, так как семью заведомо предупредили правоохранительные органы.

"Покушение планировалось с 4 августа. Была слежка. Габи (дочь - Ред.) ничего не знает и ни морально ни физически не пострадала. Злоумышленники уже закрыты. Срок приговора от 8 до 15 лет тюремного заключения", - написала она.

Как рассказала блогер, похитить ребенка пытался сосед через стену, с которым у них никогда не было конфликтов.

"Он прослушивал разговоры наши на заднем дворике относительно бизнеса. Он, его жена и подельник арестованы без права внесения залога", - написала Лоран.

Напомним, вчера в Офисе генпрокурора сообщили подробности задержания похитителей дочери блогера Алены Лоран.

Ранее сообщалось, что на похоронах дочери актера Конкина попытались похитить его внучку.