Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине, где за последние сутки Covid-19 заболели более 7 000 человек, не планируют вводить строгий карантин. По его словам, такие ограничения могут полностью остановить экономику.

Об этом Зеленский сообщил в интервью четырем украинским телеканалам, передает ТСН.

Он также добавил, что в Украине сейчас разрабатывают "уникальную" вакцину против коронавируса.

"Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая, как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, впрочем велись", – сказал он.

В то же время Зеленский пока не может говорить о сроках "украинской вакцины", но объяснил, "если у кого-то будет подтверждена вакцина ранее, Украина будет ее закупать в любом случае".

Напомним, ранее Владимир Зеленский говорил, что при 9 500 новых больных Сovid-19 за сутки в Украине, в стране введут жёсткий карантин.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов назвал другую цифру. Он заявлял, что тотальный локдаун в Украине введут при 11 000 новых зараженных коронавирусом за сутки.

Также мы сообщали, что Зеленскому сообщили о создании украинской вакцины от коронавируса. Разработчики представили главе государства результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины, которые длились шесть месяцев.