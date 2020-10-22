Американские социологи провели масштабное исследование и выяснили, когда мужчинам и женщинам лучше всего связывать себя узами брака, что бы семья была дружной и счастливой.

Как выяснилось, самый оптимальный возраст для свадьбы находится в пределах от 28 до 32 лет. Люди, которые пошли под венец в этот возрастной период, гораздо реже разводятся, чем те, кто узаконил свои отношения раньше или позже.

Об этом передает портал Marriage.

Если жениться или выходить замуж ранее указанного возраста, то есть угроза развода из-за юношеского максимализма и отсутствия жизненного опыта, а если позже, то к расставанию может привести нежелание жертвовать своими привычками и идти на компромиссы.

"На этом этапе жизни у вас достаточно опыта, чтобы знать, что вы ищете, но у вас также есть много энергии для выполнения повседневных обязанностей в семье. Вы уже профессионал в своей профессии, а значит, вам не придется беспокоиться о финансах", - так обосновали свой выбор социологи.

Ранее "Страна" сообщала, что Алина Гросу развелась с мужем через год после свадьбы.

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