Глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк, которого в начале октября отстранил от должности Высший антикоррупционный суд, подал в Высший совет правосудия заявление об отставке.

Об этом в четверг, 22 октября, со ссылкой на источники пишет "Судебно-юридическая газета".

Высший совет правосудия рассмотрит заявление главы ГСА на заседании в четверг, 29 октября. Отмечается, что Холоднюк отстранен от должности до 1 декабря, в это время исполняющей его обязанности является Людмила Гизатулина.

Также уточняется, что в октябре министр финансов Сергей Марченко раскритиковал руководство ГСА за отсутствие эффективного бюджетного планирования и хаос в финансовой политике.

Напомним, Холоднюку, председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, а также его заместителю и пятерым судьям инкриминируют попытку захвата власти, а также влияние на Высшую квалификационную комиссию судей. В июле прокуроры САП и детективы НАБУ вручили вышеперечисленным лицам подозрение.

Также мы писали о том, что Высший совет правосудия отказался отстранять судью Вовка по требованию НАБУ и прокуроров.