Лауреатами премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2020 год отдали представителям оппозиции Беларуси.

Об этом объявил председатель Европарламента Давид Сассоли в четверг на пленарной сессии представительной ассамблеи ЕС, проходящей в Брюсселе, передает "Интерфакс".

"Совещание председателей фракций Европейского парламента решило присудить премию имени Сахарова демократической оппозиции Беларуси", - сказал Сассоли.

Так, лауреатами из Беларуси стали: инициаторы Координационного совета белорусской оппозиции - бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, а также активисты Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероника Цепкало.

Также в числе лауреатов оказались оппозиционеры Сергей Тихановский, Алесь Беляцкий, Сергей Дылевский, Степан Путило и Николай Статкевич.

Премия имени Андрея Сахарова, советского правозащитника и физика, присуждается ежегодно с 1988 года. Ее лауреатами становятся "лица и организации, защищающие права человека и основные свободы". Размер награды составляет 50 тысяч евро.

Напомним, после выборов в Беларуси Светлана Тихановская уехала в Литву, где находится до сих пор. Власти страны предоставили ей жилье и охрану. Там она инициировала создание Координационного совета по передаче власти в республике.

Жена незарегистрированного оппозиционного кандидата на выборах Валерия Цепкало Вероника на данный момент вместе с мужем находится в Украине.

Марию Колесникову, которую неудачно пытались выдворить из страны, арестовали и поместили в СИЗО.