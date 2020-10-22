Лидарам белорусской оппозиции вручат премию Сахарова. Скриншот из видео

Лауреатами премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2020 год отдали представителям оппозиции Беларуси

Об этом объявил председатель Европарламента Давид Сассоли в четверг на пленарной сессии представительной ассамблеи ЕС, проходящей в Брюсселе, передает "Интерфакс".

"Совещание председателей фракций Европейского парламента решило присудить премию имени Сахарова демократической оппозиции Беларуси", - сказал Сассоли.

Так, лауреатами из Беларуси стали: инициаторы Координационного совета белорусской оппозиции - бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, а также активисты Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероника Цепкало. 

Также в числе лауреатов оказались оппозиционеры Сергей Тихановский, Алесь Беляцкий, Сергей Дылевский, Степан Путило и Николай Статкевич.

Премия имени Андрея Сахарова, советского правозащитника и физика, присуждается ежегодно с 1988 года. Ее лауреатами становятся "лица и организации, защищающие права человека и основные свободы". Размер награды составляет 50 тысяч евро.

Напомним, после выборов в Беларуси Светлана Тихановская уехала в Литву, где находится до сих пор. Власти страны предоставили ей жилье и охрану. Там она инициировала создание Координационного совета по передаче власти в республике

Жена незарегистрированного оппозиционного кандидата на выборах Валерия Цепкало Вероника на данный момент вместе с мужем находится в Украине.

Марию Колесникову, которую неудачно пытались выдворить из страны, арестовали и поместили в СИЗО.

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