Стало известно, что певец Андрей Губин перестал выходить на связь, отвечать на телефонные звонки, на сообщения в мессенджерах. Последний раз он был в Telegram и WhatsApp 10 сентября. После этого с ним нет никакой связи.



Об этом сообщает издание Аргументы и Факты.



В материале говорится, что последний раз Губин проявлял активность в июле 2020 года, в Instagram-аккаунте, который от его лица ведут фанаты. Там есть запись, где певец в московском "Кадриль Караоке" Банкет-холла исполняет песню "Москва" из репертуара группы "Монгол Шуудан" на стихи Есенина. С тех пор никто Андрея не видел.



Близкая подруга заявляет, что он перестал выходить из дома, читать сообщения, раньше за ним такого не замечалось. Она заметила, что дверь в квартиру Губина давно не открывалась. Друзья начали подозревать, что с ним что-то не так и уже готовы "поднять шумиху".



"В январе 2019 года певец стал гостем программы Андрея Малахова "Привет, Андрей", где признался, что живет в съемной квартире в Уфе, хотя у него есть просторная квартира в Москве. До этого артист какое-то время проживал в одном из горных кластеров Сочи. Там же он дал интервью, в котором признался, что "пытается убежать от болезни". Не под запись артист сообщил, что иногда, чтобы снять острую боль, употреблял легкие наркотики (марихуану и гашиш). Больше ему ничего не помогает, к тому же врачи, по его словам, "отказались" от него. Знакомые утверждают, что заболевание у Андрея больше психическое", - сообщается в материале издания.



Ранее "Страна" писала, что Андрей Губин бросил все и сбежал в Таиланд с блондинкой из Уфы.



Также напомним, что в Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко, сыгравшая Мэри Поппинс.



