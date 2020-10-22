В сети появились фото одного из самых популярных журналистов и блогеров YouTube, автора и ведущий проекта "вДудь" Юрия Дудя со свадьбы и мальчишника.

Соответствующие снимки опубликовали портал "Super" в день его рождения.

Отметим, что Дудь скрывает подробности личной жизни, однако известно о том, что он женат и воспитывает двоих детей Алену и Данила.

Так, на фотографиях запечатлена свадьба блогера с женой Ольгой, где они одеты в праздничные наряды: Юрий в костюме с красным галстуком, а супруга - в свадебном платье, на голове у нее фата.

Также на портале появились и другие фото. Как сообщается, снимки с мальчишника блогера. Сложно сказать, в каком году произошло это праздничное событие, однако на фото Дудь с друзьями выглядит очень молодо.

Ранее мы писали, что Юрий Дудь две недели ходил с маникюром с надписью "Punk Rock" и называл это ощущение кайфом.

Также недавно мы показывали округлившийся животик журналистки Ксении Собчак.