Перед президентом Владимиром Зеленским может возникнуть выбор распустить Верховную Раду либо переформатировать коалицию, считает нардеп от партии Слуга народа Никита Потураев.

Об этом он сказал в интервью Левому берегу.

"В медиа уже заговорили о возможном принуждении к коалиции с группой "За майбутне" Игоря Коломойского. Возможно, что и Батькивщина неофициально была бы в такой коалиции или голосовала вместе с ней. Но есть очень хороший вопрос: а согласны ли все на такую коалицию? Буду ли я лично в коалиции с группой "За майбутне"? Я вот не уверен… И я не один такой", - сказал Потураев.

Он пояснил, что во фракции Слуга народа есть "группа Коломойского", в которую входят 40-45 депутатов.

"У нас в целом 245 "штыков". Вычитаем 45. Получаем 200. В такой ситуации нужна коалиция… Если не "За майбутне" и "Батькивщина", то ЕС и "Голос"? Выбор невелик. Но такая ситуация сложная для президента с точки зрения выборов, поэтому он будет выбирать. Или роспуск парламента", - отметил Потураев.

При этом нардеп отметил, что на следующие выборы от Слуги народа может пойти как минимум две политсилы.

"Не все так плачевно. Хотя перспективы партии "Слуга народа", я бы сказал да, не туманны, они достаточно конкретны. Думаю, что на следующих выборах, если бы они состоялись, от "Слуги народа" пойдет не менее двух, а то и три силы", - заявил он.



В частности, Потураев подтвердил, что сегодня фракция все больше "переживает процесс фрагментации на группы" влияния.



"Группа Павлюка - это вообще отдельно, они не касаются ни левого центра, ни правого центра. Да, есть левоцентристы, правоцентристы, есть те, кто ориентируется непосредственно на президента. И здесь как он им скажет, так они и будут себя позиционировать", - подчеркнул нардеп.

Ранее спикер парламента Разумков отметил, что для президента нет никакого смысла в роспуске Рады.

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