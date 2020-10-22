В "Слуге народа" признали возможность распада на две или три политсилы
Перед президентом Владимиром Зеленским может возникнуть выбор распустить Верховную Раду либо переформатировать коалицию, считает нардеп от партии Слуга народа Никита Потураев.
Об этом он сказал в интервью Левому берегу.
"В медиа уже заговорили о возможном принуждении к коалиции с группой "За майбутне" Игоря Коломойского. Возможно, что и Батькивщина неофициально была бы в такой коалиции или голосовала вместе с ней. Но есть очень хороший вопрос: а согласны ли все на такую коалицию? Буду ли я лично в коалиции с группой "За майбутне"? Я вот не уверен… И я не один такой", - сказал Потураев.
Он пояснил, что во фракции Слуга народа есть "группа Коломойского", в которую входят 40-45 депутатов.
"У нас в целом 245 "штыков". Вычитаем 45. Получаем 200. В такой ситуации нужна коалиция… Если не "За майбутне" и "Батькивщина", то ЕС и "Голос"? Выбор невелик. Но такая ситуация сложная для президента с точки зрения выборов, поэтому он будет выбирать. Или роспуск парламента", - отметил Потураев.
При этом нардеп отметил, что на следующие выборы от Слуги народа может пойти как минимум две политсилы.
"Не все так плачевно. Хотя перспективы партии "Слуга народа", я бы сказал да, не туманны, они достаточно конкретны. Думаю, что на следующих выборах, если бы они состоялись, от "Слуги народа" пойдет не менее двух, а то и три силы", - заявил он.
В частности, Потураев подтвердил, что сегодня фракция все больше "переживает процесс фрагментации на группы" влияния.
"Группа Павлюка - это вообще отдельно, они не касаются ни левого центра, ни правого центра. Да, есть левоцентристы, правоцентристы, есть те, кто ориентируется непосредственно на президента. И здесь как он им скажет, так они и будут себя позиционировать", - подчеркнул нардеп.
Ранее спикер парламента Разумков отметил, что для президента нет никакого смысла в роспуске Рады.
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