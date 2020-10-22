Сегодня, 22 октября, третий украинский клуб стартует в еврокубках. Луганская "Заря" на выезде сыграет в первом туре Лиги Европы с английским "Лестером".

В Украине эту игру в прямом эфире покажет канал Футбол 2. Начало трансляции в 21.50.

Главный тренер луганчан Виктор Скрипник на предматчевой пресс-конференции рассказал о подготовке своей команды и целях на игру и турнир.

"Думаю, что мне не стоит рассказывать о таком клубе как "Лестер", ведь и команда достаточно сильная, и чемпионат в котором он выступает, тоже не отстает по уровню. Тем не менее, мы приехали в Англию, чтобы показать хороший футбол и достойно выступить как представители Украины в Лиге Европы.

Эти 6 игр, которые нам предстоит пройти в групповом этапе, ради них мы весь прошлый сезон старались, отдали немало сил. Так что хотим показать свой уровень, на который способны. Соглашусь, что в предстоящем матче предпочтения нам не отдают, фаворитом является "Лестер". Но и не каждый матч фавориты выигрывают", - заявил Виктор Скрыпник, как передает пресс-служба.

- Какие задачи перед командой на эту Лигу Европы?



- Хочется в каждой игре показывать свой максимум. Как на самом деле сложится наша дальнейшая судьба, покажут эти 6 игр. У нас сильная группа, но в футболе нет ничего невозможного. Всегда нужно надеяться на себя, на свои возможности, верить в своё дело, работать и усовершенствовать свои действия. Уверен, что все ребята отдадут максимум сил в предстоящих поединках, чтобы достойно выступить и не подвести Украину на этом уровне в таком престижном турнире.

- Из предматчевой пресс-конференции соперника стало известно, что "Лестер" детально вас изучил. Есть ли у вас чем удивить оппонента?



- Мы так же детально изучаем соперника, это всегда так. Будем стараться быть готовыми к любой игре соперника. Но не тактика играет в футбол, а живые люди. Есть множество факторов, которые могут повлиять на исход игры. Я хочу, чтобы мои ребята не боялись играть в тот футбол, в который мы обычно играем. Лучшие результаты были достигнуты именно нашей стабильной тактикой. Так же мы должны подстраиваться под всевозможные ситуации. Мы хотим показать себя, на что мы способны. Собственно, в таких ситуациях и набирается опыт. На такие игры смотрит не только конкретная страна, но вся Европа и мир. Это огромная возможность, где можно себя показать и проявить.

- Еврокубки - заявка на сборную. В какой коммуникации вы с Андреем Шевченко, известно ли вам будет ли он на игре?



- Прямого контакта с Андреем Шевченко у меня нет. Будет ли он на матче или нет, сказать не могу. Ко мне такая информация не поступала. Он тренер основной сборной, у него свои взгляды на такие мероприятия. Если он будет присутствовать на нашем поединке, мы будем только рады, это может послужить приливом энергии для моих ребят.



- Нет ли в команде микротравм?

- Всегда есть нюансы насчёт состава. Как и в любой команде есть футболисты, которые по тем или иным причинам остались дома. Но те 19 человек, которые прилетели с нами, они горят желанием себя проявить и сыграть на высшем уровне, против такой команды как "Лестер", на отличном поле и стадионе, поучаствовать в футбольной атмосфере, которая будет царить здесь, на стадионе "Кинг Пауэр".



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