К правоохранителям обратились новые жертвы пытков в полицейском отделении Кагарлыке, где изнасиловали девушку, что затянуло расследование.

Об этом заявил первый заместитель главы Госбюро расследований Александр Бабиков в эфире Украина 24.

Так, расследование планируют завершить в октябре.

"До сих пор расследовали, потому что обнаруживались новые эпизоды. Более того, обнаруживались новые вещественные доказательства, и противогаз, и специальные орудия, которые проходили генетические экспертизы, устанавливали принадлежность", – сказал он.

Кроме того, Бабиков сообщил об увеличении количества жертв.

"Когда произошла огласка, начали к ГБР обращаться люди, подвергшиеся пыткам. Когда увидели, что это не один и не два случая, уже необходимо было следователям дать оценку деятельности руководителя подразделения", - отметил заместитель директора бюро, добавив, что это также потребовало дополнительного сбора доказательств.

Напомним, в мае этого года правоохранители в своем служебном кабинете несколько раз изнасиловали девушку, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Ранее мы публиковали подробности инцидента.

Позже стало известно, что насилие в полиции Кагарлыка было системным, а против подозреваемых в изнасиловании открыты новые уголовные дела. Они арестованы без права выхода под залог.