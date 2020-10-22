В Украине питание в школьных столовых будет без колбас, сосисок, сладких газированных напитков, полуфабрикатов, других технологически обработанных мясных и рыбных блюд. В Украине разработали порядок организации питания детей в учебных заведениях и в детских учреждениях оздоровления и отдыха.



Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.



Так, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, впервые на законодательном уровне урегулируют вопросы питания детей с особыми диетическими потребностями, например сахарный диабет, непереносимость глютена, лактозы и тому подобное. Сообщается, что детям перестанут предлагать напитки с высоким содержание сахара, введут ограничения в суточной норме употребления соли, сахара, мучных и кондитерских изделий, жиров.



"Мировая тенденция говорит о том, что наши дети стали есть намного больше вредной еды и меньше двигаться. Потому необходимо сделать детское питание разнообразным и более полезным", - говорит Ляшко.



Напомним, что сейчас на самоизоляции находится уже более полутысячи классов в 173 школах столицы.



Также мы говорили про каникулы в школах с 15 по 30 октября.