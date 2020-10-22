"Слуги народа", которые 21 октября поехали с двухдневынм рабочим визитом на Донбасс, переночевали в землянках и бункерах на линии фронта.

Об этом со ссылкой на главу фракции Давида Арахамию сообщает Pavlovsky News.

"Общее впечатление, что, конечно, многим открылись глаза на то, как это происходит. Мы обсуждали в том числе и мирные инициативы. Разная реакция от военных и от мирных жителей", - сказал Арахамия.

По его словам, после поездки услышанное сведут в один документ, содержание которого будет обсуждаться на Комитете нацбезопасноти и обороны, его пункты будут реализовывать в виде конкретных законодательных инициатив.

Напомним, "Страна" писала о том, как поездка "Слуг" на Донбасс 21 октября началась с конфликта между атошниками и Арахамией из-за слов о сокращении армии.

Также мы писали о том, зачем "слуги народа" в канун выборов отправились на Донбасс.