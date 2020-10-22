В Риме и во всем Лацио из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции вводят комендантский час.

Об этом сообщает сайт региона Лацио.

Согласно распоряжению губернатора столичного региона Николы Зингаретти, 23 октября в Риме и во всем Лацио будет запрещено находиться на улицах в период с полуночи до 05:00.

Запрет вводят на месяц. Он распространяется на всех жителей региона, кроме тех категорий граждан, чьи поездки подтверждены "мотивированными потребностями" – речь идет о лицах, которые едут с работы домой или наоборот. Также исключения предусмотрены для поездок, вызванных неотложными обстоятельствами или по состоянию здоровья.

Кроме того, власти региона рекомендуют перевести на дистанционное обучение 75% студентов и 50% школьников (с приоритетом очного обучения для выпускников).

Напомним, днем ранее в Милане, Бергамо и окрестностях ввели комендантский час.

Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии превысило весенние показатели и практически с каждым днем бьет антирекорды.