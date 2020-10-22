Донецкий "Шахтер", который в первом туре Лиги чемпионов сенсационно обыграл мадридский "Реал", порадовал своих фанатов еще одной отличной новостью.

Матч второго тура Лиги чемпионов с итальянским "Интером" пройдет 27 октября в Киеве на НСК "Олимпийский" со зрителями.

Об этом сообщает пресс-служба клуба в соцсети.

"ФК "Шахтер" получил официальное письмо от Министерства здравоохранения Украины о проведении матча со зрителями. В нем сообщается, что по результатам проведенного анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических мероприятий, проводимых в регионах Украины в соответствии с установленным уровнем эпидемической опасности, опыта европейских стран, которые начали допуск зрителей на футбольные поединки, МОЗ Украины считает возможным привлечение зрителей на матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Интер".

Во время проведения поединка принимающая сторона обязана строго соблюдать все противоэпидемические мероприятия, а так же организовать допуск в сектора не более 15% от того количества болельщиков, которых может вместить НСК "Олимпийский". Информация о билетах и другие подробности появятся на нашем сайте в ближайшее время", - заявили в пресс-службе.

Ранее "Страна" сообщала, что главный тренер "горняков" Луиш Каштру рассказал о победе над "Реалом" в Лиге Чемпионов: "Первый тайм был лучшим для Шахтера в сезоне".