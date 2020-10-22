Турецкие власти готовы немедленно оказать военную помощь Азербайджану, который воюет в Нагорном Карабахе, если Баку этого попросит.

Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай в эфире канала "CNN Turk".

Он отметил, что на данный момент Азербайджан не обращался с подобными просьбами.

Кроме того, Октай заявил, что считает неэффективными переговоры в минском формате о разрешении конфликта в Нагорном Карабахе. По его мнению, без участия Турции переговоры обречены на провал.

Напомним, на прошлых выходных Армения и Азербайджан договорились о перемирии, которое началась в субботу в 23:00 по Киеву. Однако уже на следующий день стороны начали снова обвинять друг друга в обстрелах.

Отметим, что ранее Турция уже заявляла о готовности оказать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя.