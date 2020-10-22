Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что страна готова подать заявку на членство в Европейском Союзе.



Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на слова Залкалиани грузинской радиостанции "Радио Имеди".



Так, политик сообщил, что они проделали большую работу, чтобы прийти к заявлению о том, что готовы в 2024 году подать заявку на членство в Евросоюзе. По его словам, это заявление было сделано лишь после того, как планы подать заявку в 2024 году были согласованы с европейскими партнерами.



Как говорит глава МИД Грузии, благодаря успешной имплементации соглашения об ассоциации с ЕС, выполнению условий либерализации визового режима, соглашению о свободной торговле, которое дает возможность для модернизации экономики Грузии и гармонизации законодательства "страна подошла к той точке, откуда процесс европеизации становится необратимым".



Ранее "Страна" писала, что Грузия планирует возобновить перелеты с рядом стран.



Также говорилось про ужесточение правил выезда граждан Грузии в страны Евросоюза.