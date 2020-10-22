В Украине в ближайшие несколько месяцев ожидается рост новых случаев заболевания Covid-19. Однако, уже к марту, ситуация может несколько улучшиться.

Об этом сообщила украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская, член медицинского совета при Министерстве здравоохранения во время онлайн-брифинга.

"В ближайшие несколько месяцев мы ожидаем рост заболеваемости, а уже ближе к марту, возможно, раньше - никто этого не знает. Может быть, ситуация несколько улучшится", - сказала она.

Также она добавила, что в Украине уже зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом, поэтому придерживаться карантинных ограничений должны и те люди, которые уже переболели инфекцией.

Голубовская о росте коронавируса в Украине с 23:25 минуты

Напомним, в Украине сегодня установлен новый антирекорд по числу новых случаев коронавируса. За сутки заболели более 7 000 человек.

Больше всего новых пациентов выявили в Киеве (+631 за сутки), Харьковской (+627),и Одесской (+600) областях.