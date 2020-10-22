Бывшего заключенного в России Владимира Балуха, которого сильно избили в сентябре, выписали из больницы. Теперь он будет проходить реабилитацию.

Об этом сообщила активистка Наталья Лютикова в Facebook.

"Владимира выписали из больницы скорой помощи, завершился страшный этап боли и неизвестности.

Новый день Володя начнет из реабилитации и подготовки к восстановлению. Ближайшие месяцы его ждет много упражнений, профессиональное лечение в одной из лучших клиник страны, и, я уверена, полное выздоровление", - написала активистка.

Напомним, ночью 8 сентября бывшего заключенного в РФ Владимира Балуха сильно избили. Он был найден в киевском Гидропарке с тяжелой травмой головы.

Как установила полиция, Балух накануне отдыхал в компании 10-15 человек в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумку с его вещами.

18 сентября правоохранители задержали подозреваемого в нападении. Уже на следующий день он был арестован на 2 месяца без права залога.

Сам Балух начал приходить в себя только через три недели после нападения. Все это время он находился в состоянии медикаментозной комы, в которую его ввели из-за черепно-мозговой травмы, нанесенной ему нападавшими.

12 октября состояние Балуха начало улучшаться и его перевели из реанимации. Позже появилось его первое фото из больницы. Врачи сообщили, что он уже начал разгадывать кроссворды.