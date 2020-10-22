Владимир Зеленский дал интервью украинским телеканалам. Его покажут сегодня вечером, в 18:00 ("Страна" будет в режиме онлайн давать главные заявления президента).

Интервью Зе дает накануне местных выборов. Каналы отобраны самые рейтинговые, поэтому охват получится высокий, да еще и в вечерний прайм-тайм. В общем, доступная только президенту пиар-технология: какой же телеканал откажется от интервью с главой государства.

Накануне Зеленский выступал в Раде, где перечислял свои достижения на посту президента. И нынешнее интервью - явно часть той же промо-кампании.

Интересно, что этот формат использовали и предшественники Зеленского. Например, Петр Порошенко, который раздавал интервью телеканалам за три дня до первого тура выборов президента.

На этом фоне постоянные заявления Зе о том, что он "новый политик" и упраздняет старые форматы вызывают все меньше сочувствия. Как видим, приемы используются те же, что и всегда.

Тему интервью Зеленского начали обсуждать в соцсетях еще до его выхода.

"Терзайте. У вас ровно час"

Советник главы Офиса президента, политтехнолог Михаил Подоляк в Facebook заявил, что интервью Зе - это новый формат. Новизна в том, что согласованных заранее вопросов не будет.

"Так вот, о правильном журналистском формате. Мы же обещали, что нынешний Президент - это, прежде всего, совершенно иной тип политики. У него вообще нет желания спрятаться от проблем или делать вид, что все везде идеально. У него точно нет намерения обсуждать что-то только по заранее согласованным вопросам, делая себя понтовитым и пафосным, как это присуще многим нашим "вечным политическим тяжеловесам", - заявил советник Ермака.

Подоляк также пообещал, что интервью готовится острое и будут "жесткие уточнения журналистов".

"Президент отвечает откровенно. Ведет дискуссию, когда не просто ответ/вопрос, а жесткие уточнения журналистов, едкие ремарки. Это и близко не постановочное шоу. И потому что ВА готов к любому поворота разговора. И потому что, собрав журналистов за несколько минут до начала, единственное, что я им сказал: "зададите любые вопросы и сами будете модерировать встречу... терзайте - у вас на это ровно час"", - рассказал политтехнолог.

"Я не такой. Это другое"

Правда, другие журналисты пока не оценили новизну формата.

"Я не такой. Это другое", - написала в ФБ автор блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева и опубликовала фото с идентичных интервью других украинских президентов - Януковича, Ющенко и Порошенко.

"Володенька, не стоит во всем повторять Петра Алексеевича", - пишет блогерша Алена Яхно, намекая на излюбленный формат Порошенко - давать интервью ограниченному числу журналистов.

Журналисты "Страны" и других изданий в комментариях у Подоляка интересуются, когда их позовут на интервью к президенту.

Политтехнолог Дмитрий Касьянов опубликовал мем про "новый формат" президента.

"Новый, необычный, элегантный, творческий, креативный... Но это я не про нашего президента и его офис", - подписал он.

Журналист Михаил Ткач намекнул на комплиментарный формат интервью и напомнил фразу Зеленского с его пресс-конференции в мае 2020 года.

"Посмотрите, пожалуйста, на средства массовой информации, принадлежащих таким людям, которые являются собственниками. Ну, у меня ведь нет теплой ванны? Правильно? Нету. Это и есть вам ответ о моих отношениях. Когда вы увидите, что на всех каналах будут говорить: "Наш кормчий товарищ Зеленский смог пятилетку" ... Тогда пиши пропало. А пока все - против нас", - говорил тогда президент.

"Не зашли Зеленскому ни пресс-марафоны, ни даже пресс-конференции с тщательно отобранным составом участников. Узкий круг подневольных людей куда приятнее, конечно. Формат проверенный. Но у попередников картинка была поприличнее как по мне. А тут прямо аудиенция у Людовика. Не могу определиться, какого: двенадцатого или шестнадцатого?", - интересуется журналистка Ольга Палий.