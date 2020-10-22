Правительство разработало и собирается принять устав НАК "Нафтогаз Украины" в новой редакции. Причем, согласно новому документу, правительство практически лишает себя права менять руководство компании без согласия наблюдательного совета "Нафтогаза".

Принятие документа ожидается в ближайшее время и это станет выполнением одного из последних условий меморандума с МВФ.

Правительство собирается усилить в уставе НАК "Нафтегаз Украины" полномочия наблюдательного совета компании, в частности, по замене руководства НАК. Соответствующий проект постановления Кабмина уже готов и прошел согласование в центральных органах исполнительной власти, как передают Украинские Новости.

Принятие новой редакции устава НАК ожидается в ближайшее время. Это будет реализацией последнего "структурного маяка" программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Для выполнения взятых обещаний перед кредиторами Украине еще нужно снять или хотя бы ослабить ограничения по зарплатам членов наблюдательных советов госкомпаний. Это не входит в перечень структурных маяков МВФ, но является условием для получения макрофинансовой помощи от ЕС. Но даже если все маяки и условия будут выполнены, кредитов все равно пока не будет.

Согласно меморандуму с МВФ, Кабмин для получения очередного кредитного транша до конца сентября должен был привести устав НАК в соответствие с корпоративными принципами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В частности, нужно было усилить роль набсовета при смене руководства компании.

Возможность увольнять руководство НАК без участия набсовета была введена в устав компании в марте 2019 года. Тогда правительство Владимира Гройсмана на фоне скандала с премиями руководству НАК и ожидаемого повышения цен на газ, изменило устав и дало себе право уволить Коболева решением Кабмина - без участия набсовета. Однако, Гройсман так и не решился на это - в марте 2019 года контракт с ним был продлен на год.

В марте 2020 года контракт с Коболевым продлили еще на 4 года, а условие по изменению устава НАК было внесено в меморандум сотрудничества с МВФ.

После принятия новой редакции устава компании правительство практически не сможет провести никаких кадровых изменений в НАК без согласия набсовета.

В проекте документа, говорится, что общее собрание акционеров, которым является Кабинет Министров, может уволить или назначить главу, его заместителей и членов правления "Нафтогаза" только на основании предложения набсовета.

Без согласования с набсоветом будет нельзя утверждать ключевые показатели эффективности работы самого набсовета компании. При этом зафиксирован численный состав этого органа - 7 человек (сейчас действует норма - не менее 5).

Кроме того, в новом уставе дано определение Группе компаний Нафтогаз, к которой сейчас относятся все компании, учредителями и акционерами которых является НАК "Нафтогаз Украины". В частности, как уточнили в НАК, речь идет об "Укргаздобыче", "Укрнафте", "Черноморнефтегазе", "Укртранснафте", "Газе Украины", "Газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины"и "Закордоннефтегазе".

Ранее "Страна" сообщала, что Коболев заявил, что убытки "Нафтогаза" возникли из-за долгов и международных стандартов.