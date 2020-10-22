Вылечившимся от Covid-19 украинцам можно будет находиться на больничном целый месяц
Украинский врач-инфекционист, а также член медицинского совета при Министерстве здравоохранения Ольга Голубовская рассказала, как долго человек может находиться на больничном после перенесенной болезни Covid-19.
Об этом она сообщила во время онлайн-брифинга Минздрава, видео обнародовано в Facebook.
"Согласно нашим нормативным документам, вы можете до месяца находиться на больничном после того, как перенесли Covid-19", - сказала Голубовская.
Врач-инфекционист добавила, что это связано с "постковидним синдромом", третьей стадией развития коронавируса в организме человека.
"Его сейчас очень интенсивно изучают, потому что это - отдельная проблема. Поэтому пациентам тоже нужно находиться под определенным контролем", - добавила врач.
Голубовская о больничном с 21:35 минуты
Ранее "Страна" разбиралась, как и где украинцам получить помощь по коронавирусе и оплатят ли больничные самоизолированным.
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