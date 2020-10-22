Электронные письма с компроматом на сына Джо Байдена Хантера, обнародованные в американских СМИ на прошлой неделе, могли продаваться в Украине еще в 2019 году за 5 миллионов долларов.

Об этом сообщает Time.

Издание пишет о том, что как минимум два человека заявили, что в прошлом году к ним обращались с предполагаемыми электронными письмами Хантера Байдена. Впрочем, не было известно, были ли какие-либо из них настоящими. Также не сообщается, кто стоял за предложениями, первое из которых поступило в конце мая 2019 года, а второе - в середине сентября. При этом оба человека отмечают, что они не могут подтвердить, был ли какой-либо из представленных им материалов таким же, как тот, который был недавно опубликован в США.

При этом один из собеседников издания утверждает, что люди, предлагающие этот материал, сообщили, что хотели продать его республиканским союзникам президента Трампа. Их запрашиваемая цена составляла 5 миллионов долларов.

Напомним, на прошлой неделе New York Post опубликовала электронную переписку Байдена-младшего с украинским бизнесменом Вадимом Пожарским, который занимал должности советника совета директоров и директора по международному развитию Burisma Group.

Сообщалось, что их извлекли с жесткого диска MacBook Pro, который в апреле 2019 года поступил на ремонт в одну из мастерских в американском штате Делавэр, где проживает семья Байдена. Там же было обнаружено 12-минутное видео, на котором Хантер Байден запечатлен во время полового акта с неизвестной женщиной и употребления наркотиков. "Страна" разбиралась, как новый скандал с сыном Байдена повлияет на исход выборов в США.

Также мы писали о том, что Джулиани заявил, что у Байдена-младшего в компьютере нашли фото несовершеннолетних девочек.