В воскресенье, 25 октября, украинцы будут проголосовать за кандидатов в местную власть: мэров и глав сельсоветов, депутатов городских, поселковых и облсоветов. В одном регионе пройдут довыборы в Верховную Раду.

Избирательные участки откроются в 8:00 и завершат работу в 20:00. Отметим, что речь идет уже о зимнем времени, на которое Украина переходит субботней ночью.

Граждане получат на руки от двух до пяти бюллетеней в зависимости от места проживания. Всего же бюллетеней будет шесть, они отличаются по цвету и имеют определенную логику заполнения, о которой мы подробно расскажет в этом материале.

Также избирателям предстоит по желанию ответить на пять вопросов от президента Зеленского и представится возможность поучаствовать в экзиполах. Результаты голосования будут обнародованы в 20:01 в день выборов на телевидении и в Интернете. Наиболее оперативно они будут опубликованы на нашем сайте.

Дополнительно мы напоминаем читателям, какие документы брать с собой на голосование и что делать тем, кто находится на самоизоляции из-за ковида.

Бюллетени на выборы 2020 - как выглядят, сколько штук в одни руки

ЦИК на местные выборы 2020 года утвердила виды бюллетеней - в общей сложности шесть штук, который будут отличаться по цвету. В общей сложности шесть вариантов:

голубые бюллетени - депутатов Верховного Совета АР Крым, областного совета,

зеленые - депутатов районного совета,

желтые - депутатов городского совета,

серые - депутатов районного совета в городе,

кремовые - депутатов сельского, поселкового совета,

розовые - сельского, поселкового, городского головы.

Все бюллетени напечатают на украинском языке. Списки кандидатов поместятся на один лист. Текст будет приводиться на одной лицевой части - обратная сторона будет пустой.

Урн на участке может быть несколько в зависимости от количества избирателей - от двух до четырех штук. Четыре - на больших участках, где проголосовать могут 2500 человек.

Избиратели получат от двух до пяти бюллетеней в одни руки, в зависимости от избирательного участка. Все свои бюллетени без сортировки гражданин может забросить в одну любую - понравившуюся или близстоящую.

Например, в Киеве у избирателей будет по два бюллетеня - за мэра города и депутатов горсовета. Максимальное число бюллетеней на руки - по пять штук - получат жители Житомира, Кривого Рога, Кропивницкого, Полтавы, Херсона. А также в Черногорской области, где будут проходить довыборы в Верховную Раду на округе №208.

Правила заполнения бюллетеня на выборах 2020

Как и в прошлом году, в ЦИК настаивают, чтобы избиратель голосовал своей собственной ручкой.

Вы получите несколько бюллетеней. Внимательно прочитайте инструкцию по заполнению, которая будет размещена на самом бюллетене.

Кроме отметок V или + в поле местной организации партии, вам необходимо вписать цифру во второй квадрат с нанесенным трафаретом:

(даже если получится не совсем по трафарету, ваш выбор все равно засчитают. Главное, чтобы символы были различимы). И здесь необязательно ставить 0 перед цифрой. Но в любом случае, 06 и 6 будут засчитаны.

Вот образцы размещения в бюллетене соответствующей информации, которая будет считаться действительной:

Также будет засчитан голос, если второе поле с трафаретной цифрой вы проигнорируете. Отсутствие отметки во втором квадрате не может привести к недействительности бюллетеня, а голос избирателя считается переданным в поддержку всего территориального избирательного списка соответствующей организации партии.

То есть избиратель может голосовать только за одну организацию партии, не выбирая при этом конкретного кандидата.

А вот примеры неправильного заполнения бюллетеня:

Избирательный бюллетень без проставленной отметки в первом квадрате будет считаться недействительным! Как, например, этот пустой бланк.

Плюсик вместо цифры во второй колонке тоже не пройдет. И даже правильно проставленная цифра, но без выбора партии - это нарушение.

В этом бюллетене проставлены две отметки вместо одной. При этом голосовать можно лишь за одну партию и кандидата.

В случае, если вы допустите ошибку, у вас будет вторая попытка. Нужно написать заявление - и вы получите еще один бюллетень. С ним будьте предельно аккуратными - попытки № 3 не будет. И если каждый избиратель будет ошибаться - дополнительных бюллетеней на всех не хватит. Об этом заранее предупреждают в ЦИК.

Из-за всех перечисленных нюансов нахождение избирателя в кабинке по некоторым подсчетам увеличится на минуту.

В видеопояснении ЦИК показано правильное заполнение бюллетеней:

Какие документы брать на выборы

Это первые выборы по новому избирательному кодексу. Со всеми кандидатами можно познакомиться заранее, перейдя по ссылке на сайт ЦИК или ознакомиться с информацией на участке в день выборов, 25 октября.

Проголосовать можно с 9:00 до 20:00. Адрес своего избирательного участка можно проверить на сайте Государственного реестра избирателей, написав название города, улицы и дома.

Для того, чтобы безопасно проголосовать на местных выборах во время пандемии коронавируса, нужно помимо паспорта, взять с собой маску и антисептики. Соблюдайте безопасную дистанцию и не берите на голосование детей. По возможности пользуйтесь собственной ручкой.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, проголосовать могут также те украинцы, которые находятся на самоизоляции (контактные или те, кто болеет амбулаторно). Для этого нужно подать заявление и медицинскую справку в территориальную избирательную комиссию не позже 20:00 23 октября.

По словам Степанова, все бюрократические вопросы можно перепоручить близким людям, которые не болеют, и получить возможность проголосовать дома.

Пять вопросов от Зеленского и экзитполы

В день выборов будет проводиться и опрос от власти. Гражданину будет выдавать не бюллетень, а анкета. Ее он сможет заполнить тайно. Эта анкета будет выглядеть так:

Проголосовавший гражданин имеет право отказаться не отвечать на них. "Страна" приводит и анализирует данные пять вопросов. Читатель может ознакомиться с ними и подготовить свои ответы заранее.

Дополнительно в крупных городах будут проводиться экзитполы. На них избиратель также может ответить при желании, если сочтет нужным раскрывать посторонним лицам тайну своего голосования.

Планируется, что экзитполы будут проводить две крупные организации, их результаты обнародуют 25 октября в 20:01: