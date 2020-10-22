В четверг, 22 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Волынскую область с рабочей поездкой.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В рамках визита Владимир Зеленский проведет встречу с представителями объединенных территориальных общин.

Кроме того, президент займется проверкой состояния реализации программы "Большая стройка" в регионе.

Напомним, 16 октября, Зеленский побывал с рабочим визитом в Турецкой Республике. В ходе встречи Украина и Турция подписали соглашения о сотрудничестве в военной и оборонной сферах.

Также мы писали, как президент рассказал, что во время своей недавней поездки в Великобританию встречался с представителями британской разведывательной службы МИ-6. На встрече обсуждалась тема дезинформации и фейковых новостей.