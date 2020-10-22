Президент США Дональд Трамп накануне грядущих выборов пообещал в случае своего избрания на второй срок "много чего сделать" с Китаем.

Об этом сообщает агентство РИА "Новости" в четверг, 22 октября.

Такое заявление президент США сделал, отвечая на вопрос, какую политику он намерен проводить в отношении Китая, если победит на выборах, в ходе встречи с избирателями.



"Мы много чего сделаем с Китаем… То, что они с нами сделали, - это позор", - заявил Трамп. В то же время, он отказался пояснить, что именно имеет в виду.

Кроме того, американский лидер обвинил Китай в том, что американцы вынуждены носить маски. "Что они сделали с этой страной, с этим миром… Вы сидите там с этой маской из-за Китая, ясно? И это постыдно. Это полный позор", - добавил президент США.

Ранее мы писали, что у Трампа нашли банковский счет в Китае.

Так же рассказывали, что президент США продлил режим чрезвычайного положения в стране в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы.

Ранее сообщали, что Трамп предрек власть Китая над США в случае победы кандидата от демократической партии Джозефа Байдена на выборах президента страны.