С начала избирательной кампании по местным выборам и до 21 октября украинские правоохранители открыли уже 475 уголовных производств из-за нарушения избирательного законодательства.

Об этом со ссылкой на генпрокурора Ирину Венедиктову сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"В течение этой кампании по результатам рассмотрения заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях, касающиеся подготовки и проведения местных выборов, по состоянию на 21 октября начато 475 уголовных производств, из которых 234 - по непосредственному нарушению избирательного законодательства", - сказала Венедиктова.

По факту подкупа избирателей, по данным генпрокурора, в полиции открыли 101 уголовное дело, а за препятствование осуществлению избирательного права - 82. Еще 30 производств касаются предоставления ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или несанкционированного вмешательства в его работу.

Правоохранители открыли 15 уголовных дел по фактам фальсификации, подделки, похищения, повреждения или уничтожения избирательной документации, 3 - по статье незаконного использования избирательного бюллетеня, еще 3 касаются нарушения порядка финансирования политической партии и предвыборной агитации.

Кроме того, по словам Ирины Венедиктовой, в прошлом и в этом году только за нарушения избирательного законодательства было осуждено 69 человек.

Напомним, половина украинцев ожидает фальсификаций на местных выборах.

Так же мы писали, что в Харькове недосчитались нескольких тысяч бюллетеней для местных выборов. Полиция открыла уголовное дело.