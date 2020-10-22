По состоянию на четверг, 22 октября, 434 правоохранителя Министерства внутренних дел (МВД) заразились коронавирусом, установив антирекорд по числу новых случаев заболевания Covid-19.

Об этом информирует пресс-служба МВД в своем Telegram-канале.

Так, больше всего новых случаев за сутки зафиксировано в Днепропетровской области (+67), в Запорожской области (+36), в Хмельницкой области (+22) и в Киеве (+43).

В МВД добавили, что всего с начала пандемии уже 10 196 правоохранителей заболели Covid-19, выздоровели - 9 395 человек, умерли 26 работников.

По данным ведомства, медицинские учреждения системы МВД в 24 областях загружены на 50 - 90% в зависимости от региона. В Киевском гарнизоне загруженность коечного фонда составляет 97%.

Напомним, в Украине сегодня также установлен антирекорд по числу новых случаев Covid-19 за сутки. По состоянию на утро четверга, 22 октября, подтвердилось еще 7 053 новых случая заражения коронавирусом.

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