Украинский врач-инфекционист и профессор Ольга Голубовская рассказала, как развивается инфекция Covid-19 в организме человека.

Об этом она сообщила во время онлайн-брифинга Министерства здравоохранения Украины, видео обнародовано в Facebook.



По словам Голубовской, Covid-19 не имеет ничего общего с гриппом. "Ничего общего с гриппом эта болезнь не имеет. Ни по нагрузкам на систему здравоохранения, ни по последствиям для больного. Коронавирусная инфекция - это длительное заболевание", - сказала она.

Также доктор рассказала, какие фазы развития наблюдаются при заражении Covid-19:



Фаза №1 - Первая неделя заболевания. Инфицированные чувствуют себя, в основном, здоровыми. На этой стадии коронавирус прекращает прогрессировать в 80% случаев. Однако инфекционист советует пациентам на этом этапе пить витамины и обратиться к лечащему врачу.



Фаза №2 - на данном этапе заболевания находятся от 10% до 30% заболевших. В этой фазе коронавирус начинает поражать органы и системы организма пациента. Лечение должно быть направлено на сдерживание "шторма" иммунной системы. Длительность фазы - до 3-х недель.



Фаза №3 - инфекционист назвала ее "постковидный синдром". На данном этапе пациенты должны находиться под наблюдением врачей. Инфицированный, который прошел вторую фазу, может находиться на больничном до одного месяца.

Голубовская о фазах коронавируса с 18:40 минуты

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