Сегодня, 24 октября, в Абу-Даби дерутся россиянин Хабиб Нармагомедов и американец Джастин Гейджи (Гэтжи).

Поединок, который уже окрестили боем года, состоится в рамках легкого дивизиона UFC 254. Хабиб предстоит в третий раз защищать свой чемпионский титул. Из-за пандемии ковида бой пройдет без зрителей.

Изначально этот бой был запланирован на первый месяц осени. Но 19 сентября из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умер отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов. 57-летний мужчин был по совместительству и тренером своего сына. И UFC, и Джастин Гейджи пошли навстречу россиянину и согласились на перенос поединка.

Уроженец Дагестана завоевал чемпионство в 2018 году, когда победил американца Эл Яквинта. Первый раз главный пояс смешанных единоборств Хабиб отстоял в битве с ирландцем Конором Макгрегором, а затем с американцем Дастином Пуарье.

Хабиб Нармагомедов - самый высокооплачиваемый боец UFC. Сегодня россиянин получит гонорар в размере 8 миллионов долларов, Гейджи - 5 миллионов.

Хабиб - Гэджи - где и когда смотреть прямую трансляцию, ставки

Букмекеры почти не сомневаются в победе Хабиба, поскольку коэффициент на его победу очень низок - 1,27. А вот поставив на триумф Гейджи можно увеличить сумму ровно в 4 раза.

Поединки UFC начнутся в 21:00 по киевскому и московскому времени. А вот главный Хабиб и выйдут на ринг приблизительно на 22:30.

В Украине смотреть прямую трансляцию боя можно на канале Setanta Sport. Также она будет доступна на онлайн-платформах Megogo, Divan TV, Sweet TV и Oll.tv.

В России бой Хабиба покажут по общедоступному телевидению - на Рен ТВ.

Дополнительно показ будет в мобильном приложении UFC и на канале UFC Fight Pass.

"Страна" будет вести прямую трансляцию боя Хабиб - Гейджи. Заходите к нам в субботу вечером и вы будете в курсе всех деталей поединка.

Уже состоялась пресс-конференция Нурмагомедова и Гейджи, полное видео ниже: