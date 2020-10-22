В день местных выборов, 25 октября, Национальный союз журналистов Украины откроет горячую линию для работников СМИ, которые столкнулись с препятствованием профессиональной деятельности.

Об этом в Facebook сообщает глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Национальный союз журналистов Украины открывает горячую линию и предоставляет юридические консультации журналистам в течение дня голосования. В НСЖУ может обратиться любой журналист или СМИ, подвергшиеся препятствованию профессиональной деятельности, ставшие жертвами нападений, блокированию помещения и тому подобное", - сказано в сообщении.

В НСЖУ также обращают внимание, что карантинные меры не должны быть препятствием для допуска журналистов на участки.

"Нынешние местные выборы проводятся в чрезвычайных условиях эпидемии, но это не основание ограничивать общественный контроль. В соответствии с разъяснениями Минздрава, на избирательный участок не распространяется норма о количестве людей на квадратный метр, поэтому не ограничивается присутствие наблюдателей и журналистов. Соответственно, недопуск работников СМИ на избирательный участок будет препятствованием журналистской деятельности, за что предусмотрена ответственность", - сообщил Сергей Томиленко.

В НСЖУ публикуют телефоны горячей линии: (044) 234-52-09, (044) 234-49-60.

Напомним, НСЖУ призвал журналистов бойкотировать предвыборную чернуху и не распространять фейки.

Также мы писали о том, что в НСЖУ напомнили, что за выдачу удостоверений журналиста третьим лицам может наступить уголовная ответственность.