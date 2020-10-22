Российская акробатка Алена Кулакова опубликовала пост в Instagram, в котором предложила стать крестными ее будущего ребенка за IPhone 12 Prо и MacBook Pro. Свое предложение она назвала "добрым жестом для людей".

Так, спортсменка сообщила о своей беременности и шокировала всех предложением купить право быть крестными родителями ее будущего ребенка.



"Ребенок или iPhone 12PRO?... Я - беременна. Принимаю поздравления, и для тех, кто очень давно хотел завести ребенка, но не получается - готова предложить вам места крестных родителей за Iphone 12 PRO и MacBook Pro. Все условия - в direct. Все-таки я профессиональный тренер и спортсмен, и мне будет тяжело одной с ребенком, а с iphone 12PRO и крестными - немного легче и мне, и моему ребенку", - написала она.

Также спортсменка призвала пользователей не осуждать ее, однако получила в ответ негодующие комментарии. Возмущенные подписчики назвали Алену "худшей матерью года".

Так, пользователи соцсети написали: "Мда, собственного ребенка на айфон и макбук... Ну что могу сказать, мне за такое СТЫДНО", "С таким подходом ты просто не в состоянии дать детям хоть что-то хорошее, как в материальном, так и культурном и моральном плане", "Ты @банутая?".

В то же время, девушка в интервью "Sports" пояснила, что СМИ и подписчики все неверно трактовали, и она вовсе не выставляла своего ребенка на продажу, а всего лишь хотела обратить внимание общественности на проблему детских домов и усыновление.

В поддержку своей идеи акробатка вспомнила Ольгу Бузову, для которой такое предложение, по мнению спортсменки, может быть очень интересным, ведь певица не может иметь детей. Кулакова уверена, что став крестной ее малыша, Ольга Бузова захочет взять ребенка из детдома, не прибегая к ЭКО.

"Сейчас существует проблема с детскими домами и с усыновлением: люди проходят мимо, никто не обращает на детей внимания. Они, бедные, остаются там, а потом вырастают очень злыми. Я хочу дать возможность людям почувствовать, что это такое - быть родителем. Многие хотят детей, но по различным причинам пока не завели их. Я предоставляю эту возможность - побыть с ребенком какое-то время, понять, нравится или нет, и потом взять из детского дома ребенка, который им подходит", - сказала она.

Кулакова также объяснила, почему не выбрала символическую награду за свою "услугу", вроде букета цветов.

"Это смысл между строк: многие девушки продают за айфон девственность. В мире все настолько удешевилось, что люди за айфон готовы сделать что угодно. Я обращаю внимание сразу на две проблемы: детские дома и продажность девушек, которые готовы на любые непотребства. Сейчас мне звонят и пишут с угрозами, но я ведь ничего плохого не сделала. Ну серьезно! Я, наоборот, делаю добрый жест для людей", - добавила спортсменка.

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